SuperJob: петербуржцы активнее москвичей ходят в библиотеки

Сервис SuperJob провел опрос среди экономически активных россиян, чтобы выяснить, как часто они ходят в библиотеки. Оказалось, что петербуржцы посещают эти учреждения гораздо активнее жителей Москвы и других регионов, сообщил « Петроград ».

По данным аналитиков, 45% жителей Северной столицы пользовались читальными залами, 20% посещали концерты, а 7% состояли в читальных клубах.

Регулярные посетители библиотек — это 13% россиян, которые приходят раз в неделю или месяц. Еще 10% ходят раз в несколько месяцев или раз в год, а 14% — раз в несколько лет. Среди молодежи до 35 лет 17% посещали библиотеки хотя бы раз в месяц, и чаще всего это были студенты.