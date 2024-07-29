SuperJob: на переработки пожаловались 58% россиян

В среднем работа занимает на треть больше времени, чем предусмотрено для одной ставки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Наиболее часто переработки наблюдаются у курьеров, медицинских работников, водителей и педагогов, в то время как операторы кол-центров и менеджеры по продажам делают лишнюю работу реже.

Мужчины чаще трудятся сверх нормы по сравнению с женщинами. Молодежь чаще соглашается на дополнительные часы работы, чем представители более старшей возрастной группы. Среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц, больше работников, которые продолжают трудиться после окончания рабочего дня.