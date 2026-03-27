SuperJob: многие работодатели требуют от сотрудников соблюдать этику в соцсетях

За последние три года подходы компаний к регулированию поведения сотрудников в социальных сетях претерпели изменения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

По данным аналитиков, уменьшилось количество организаций, блокирующих доступ к социальным сетям на рабочих местах. Если в 2023 году таких фирм было 23%, то сейчас их доля составляет 13%.

Одновременно возросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения. Требования соблюдать этику высказываний предъявляют уже 23% компаний (три года назад — 17%). Запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% организаций (было 12%).