SuperJob: каждый третий работающий петербуржец готов уйти в декрет вместо жены

Треть работающих и женатых мужчин из Санкт-Петербурга при необходимости готовы уйти в отпуск по уходу за новорожденным ребенком вместо супруги. Об этом сообщил сайт Peterburg2 со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По данным опроса, еще 11% петербуржцев сочли такую возможность вполне вероятной. Однако большинство жителей Северной столицы (59%) не рассматривают для себя вероятность ухода в декретный отпуск, а 33% респондентов высказались категорически против. Еще 25% участников опроса назвали декрет маловероятным сценарием.

На сегодняшний день только в 15% компаний из Петербурга мужчины пользовались правом, а отпуск по уходу за ребенком до трех лет.