SuperJob: больше половины петербуржцев планируют получить дополнительные выплаты в конце года

Жители Санкт-Петербурга не теряют надежды на получение тринадцатой зарплаты или годовой премии. Так, почти половина экономически активных граждан ожидает дополнительные выплаты, хотя меньшая часть настроена менее оптимистично. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, с которыми ознакомился Petrograd .

По данным аналитиков, мужчины чаще женщин сообщают о планах получить премию. Наибольший оптимизм демонстрируют молодые люди до 35 лет. Более уверены в своих ожиданиях специалисты с высшим образованием и горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц.

На что планируют потратить полученные средства? Ответы разнятся: кто-то собирается отправиться в отпуск или путешествие, другие хотят закрыть кредиты или расплатиться с долгами. Есть и те, кто планирует потратить премию на нужды семьи, ремонт или текущие расходы. Некоторые намерены отложить деньги, купить подарки, оплатить обучение или воспользоваться медицинскими услугами.