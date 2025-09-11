SuperJob: более 40% россиян не поддержали идею со штрафами за флирт на работе

Лишь 20% россиян поддержали идею со штрафами и даже увольнением за флирт на рабочем месте. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва » со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

А вот 41% респондентов высказались против соответствующей инициативы. На их взгляд, флирт — не измена, и нет строгих критериев определения этого явления.

Противников идеи среди мужчин в полтора раза больше, чем среди женщин (50% и 32% соответственно). Одинокие женщины критикуют попытки вмешательства в частную жизнь почти так же активно, как и одинокие мужчины (55% и 59%).