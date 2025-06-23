SuperJob: более 40% москвичей поддержали запрет сервисов аренды электросамокатов

Запрет сервисов аренды электросамокатов поддержали 42% опрошенных москвичей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob
При этом 37% жителей столицы высказались против такого решения. Каждый пятый (20%) предпочел не отвечать на вопрос.
В Санкт-Петербурге большинство респондентов (49%) также высказались против средств индивидуальной мобильности. Они считают, что такой транспорт часто становится причиной аварийных ситуаций. Треть опрошенных (35%) предложили ввести строгие правила и увеличить штрафы. Только 16% жителей Санкт-Петербурга назвали электросамокаты удобными и полезными.
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