SuperJob: более 40% москвичей поддержали запрет сервисов аренды электросамокатов

Запрет сервисов аренды электросамокатов поддержали 42% опрошенных москвичей. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва » со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob

При этом 37% жителей столицы высказались против такого решения. Каждый пятый (20%) предпочел не отвечать на вопрос.

В Санкт-Петербурге большинство респондентов (49%) также высказались против средств индивидуальной мобильности. Они считают, что такой транспорт часто становится причиной аварийных ситуаций. Треть опрошенных (35%) предложили ввести строгие правила и увеличить штрафы. Только 16% жителей Санкт-Петербурга назвали электросамокаты удобными и полезными.