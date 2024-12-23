SuperJob: более 30% россиян надеются на карьерный рост в 2025 году

Свыше 30% опрошенных россиян ожидают карьерного повышения в 2025 году. Это удалось выяснить в результате опроса, проведенного сервисом SuperJob, написал сайт kp.ru .

Мужчины чаще выражают надежду на повышение. Среди опрошенных их доля составляет 34%. Женщины реже говорят о таких ожиданиях.

Аналитики выявили возрастные тенденции среди тех, кто стремится к карьерному росту. Чаще всего планы на получение более высокой должности строят россияне моложе 35 лет. Их доля среди респондентов составляет 39%. Только 22% ожидающих повышения — это люди старше 45 лет.

Кроме того, на переход на более престижную позицию чаще рассчитывают те, чья текущая зарплата не менее 100 тысяч рублей.