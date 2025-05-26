SuperJob: 9% россиян ежедневно задумываются об увольнении с работы

Почти каждый десятый россиян, 9% опрошенных, изо дня в день испытывает желание написать заявление об увольнении. Об этом говорят результаты опроса, проведенного порталом SuperJob, сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Исследование показало, что намерение уволиться хотя бы раз в неделю возникает у 14% респондентов. У 19% опрошенных подобные мысли появляются раз в месяц, у 11% — раз в полгода, а у 5% — раз в год. При этом каждый пятый участник опроса утверждает, что никогда не задумывался об увольнении.

Интересно, что женщин мысли об уходе с работы посещают гораздо чаще, чем мужчин — 74% и 58% соответственно. Также отмечается, что у россиян с доходом от 100 тысяч рублей стремление расторгнуть трудовой договор возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех федеральных округов страны.