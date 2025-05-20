SuperJob: 8% петербуржцев назвали бухгалтеров самыми сложными собеседниками на работе

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, с сотрудниками каких профессий петербуржцам тяжелее всего находить общий язык в рабочем процессе. С результатами опроса ознакомилась газета «Петербургский дневник» .

Самыми сложными собеседниками на работе оказались бухгалтеры — так считает 8% опрошенных. На втором месте — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (6%). На третьем — IT-специалисты (5%).

Также в список попали сотрудники служб безопасности (4%). Еще 2% респондентов отметили трудности в общении с HR-специалистами, экономистами и администраторами. По 1% опрошенных признались, что им непросто взаимодействовать с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами.

При этом треть респондентов заявили, что у них нет проблем в общении с коллегами вне зависимости от их профессии. Еще 5% считают, что трудности в коммуникации зависят не от специальности, а от личных качеств человека. А 2% опрошенных признались, что им сложно находить общий язык даже с сотрудниками своего отдела.