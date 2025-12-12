SuperJob: 60% петербуржцев надеются на повышение зарплаты в 2026 году

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob среди работающих жителей Петербурга, выявил ключевые профессиональные ожидания горожан на 2026 год. Результаты исследования опубликовал Piter TV .

Большинство участников (60%) назвали повышение заработной платы своим основным желанием. Исследования показали, что такое стремление актуально для всех возрастных, социальных и образовательных групп населения, независимо от пола и уровня дохода.

Среди других запросов выделяются возможность карьерного продвижения (36%), стабилизация профессиональной деятельности (31%) и улучшение условий труда (25%).