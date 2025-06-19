SuperJob: 40% петербуржцев ставят любовь выше карьеры

Для 40% жителей Санкт-Петербурга личные отношения важнее карьерного роста. При этом 25% респондентов считают, что профессиональные достижения имеют большее значение. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

По данным аналитиков, значительная часть трудоустроенных участников (35%) не может однозначно выбрать между личной жизнью и работой, подчеркивая необходимость гармонии и баланса между обоими аспектами.

Изучение половозрастных различий позволило выяснить, что половина мужчин в возрасте от 35 до 45 лет отдают предпочтение эмоциональной составляющей жизни. Среди женщин моложе 35 лет этот показатель составляет 39%.