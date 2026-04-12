SuperJob: 40% петербуржцев признались, что мечтают о полете в космос

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что каждый второй житель Санкт-Петербурга (40%) хотел бы побывать в космосе. При этом 53% опрошенных не разделяют эту мечту. С итогами опроса ознакомился телеканал «Санкт-Петербург» .

Среди мужчин желание полететь в космос выразили 48%, а среди женщин — 32%. Молодежь до 35 лет проявляет больший интерес к космическим путешествиям, чем старшее поколение.

Уровень дохода также влияет на желание отправиться в космос: 34% работников с доходом до 100 тысяч рублей в месяц мечтают о звездах, а среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч, таких уже 46%. Кроме того, высокий уровень образования коррелирует с космическими амбициями: 41% обладателей высшего образования и 33% выпускников колледжей хотели бы отправиться в космос.

Среди представителей различных профессий наиболее распространены космические мечты среди системных администраторов (50%), программистов (47%) и инженерно-технического персонала (42%). Меньше всего энтузиазма к полетам в космос проявили медицинские сестры (16%) и секретари (19%). В опросе приняли участие представители экономически активного населения города.