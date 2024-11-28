SuperJob: 40% петербуржцев надеются получить неожиданные подарки на Новый год

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Северной столицы, чтобы узнать об их предпочтениях относительно новогодних подарков. Результаты исследования опубликовал «Петроград».
Так, 40% респондентов заявили, что хотят получить от близких неожиданные презенты. Среди мужчин такие пожелания озвучили 46%, среди женщин — 33%. По мнению большинства участников, подобные подарки действительно вызывают неподдельную радость.
Кроме того, 34% представителей сильного пола отметили, что не хотят заранее озвучивать предпочтения по подарку. Ту же позицию имеют 35% женщин. Заказным презентом оставались довольны большинство опрошенных.
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