SuperJob: 40% петербуржцев надеются получить неожиданные подарки на Новый год

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Северной столицы, чтобы узнать об их предпочтениях относительно новогодних подарков. Результаты исследования опубликовал « Петроград ».

Так, 40% респондентов заявили, что хотят получить от близких неожиданные презенты. Среди мужчин такие пожелания озвучили 46%, среди женщин — 33%. По мнению большинства участников, подобные подарки действительно вызывают неподдельную радость.

Кроме того, 34% представителей сильного пола отметили, что не хотят заранее озвучивать предпочтения по подарку. Ту же позицию имеют 35% женщин. Заказным презентом оставались довольны большинство опрошенных.