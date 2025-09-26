По результатам опроса сервиса SuperJob, 27% жителей Петербурга считают брак необязательным для рождения ребенка. При этом 34% горожан воспринимают брак как предпочтительный, но не обязательный, а 36% убеждены в необходимости женитьбы или замужества, написал «Петербургский дневник» .

Среди сторонников брака доля мужчин и женщин примерно равна (37% против 35%). Однако женщины чаще выбирают компромисс «не обязательно, но желательно» (37% против 31% мужчин). Позицию о необязательности брака поддерживают 29% мужчин и 25% женщин.

Женатые и имеющие детей мужчины чаще считают брак обязательным по сравнению с холостыми. Также среди мужчин с высшим образованием больше сторонников брака, чем среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование.

Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным. Женщины с высшим образованием немного реже считают брак обязательным по сравнению с теми, кто имеет среднее профессиональное образование. Среди женщин до 35 лет сторонниц обязательного брака больше (43%), чем среди женщин старше 45 лет (24%).