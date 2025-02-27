SuperJob: 13% молодежи готовы к переезду из Санкт-Петербурга ради работы

Только 13% молодых людей в Санкт-Петербурге согласны на переезд ради карьеры. Об этом сообщает сайт «Петроград» со ссылкой на исследование SuperJob, которое позволило определить долю россиян, готовых сменить место жительства ради трудоустройства.

Так, по всей России переехать из-за работы готовы 23% экономически активных граждан: 30% мужчин и 17% женщин.

В то же время молодежь не стремится покидать крупные города. Из Москвы готовы уехать только 16% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Переезд из Санкт-Петербурга ради работы рассматривают лишь 13% опрошенных.

Меньше всего привязаны к дому молодые люди из Дальневосточного федерального округа — каждый четвертый готов рассмотреть предложения из других регионов.