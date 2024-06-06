Сухой фонтан установят на бульваре Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода
В Сормовском районе Нижнего Новгорода на бульваре Победы появится сухой фонтан. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», написало НИА «Нижний Новгород».
В данный момент специалисты осуществляют монтаж объекта и оборудования, а также ведут земляные работы. Уже со следующей недели рабочие приступят к отделочным работам.
На бульваре также хотят обновить дорожные покрытия и газон и установить современное освещение. В сквере планируется высадить 150 деревьев и кустарников.
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