Сухой фонтан установят на бульваре Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода на бульваре Победы появится сухой фонтан. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», написало НИА «Нижний Новгород» .

В данный момент специалисты осуществляют монтаж объекта и оборудования, а также ведут земляные работы. Уже со следующей недели рабочие приступят к отделочным работам.

На бульваре также хотят обновить дорожные покрытия и газон и установить современное освещение. В сквере планируется высадить 150 деревьев и кустарников.