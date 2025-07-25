Сухой фонтан появится в парке Победы в Самаре

Самарский Парк Победы украсит уникальный фонтан в виде адмиралтейской звезды площадью 625 квадратных метров. Городские власти утверждают, что конструкция будет безопасной и доступной для всех категорий граждан, включая пожилых людей и детей, написал сайт volga.news .

Объект строится с соблюдением современных стандартов ландшафтного дизайна и инженерии. Использоваться будет натуральный камень четырех оттенков, придающий сооружению эстетичный внешний вид. По состоянию на сегодняшний день, строительство фонтана выполнено на 45%.

Помимо обустройства самого фонтана, специалисты проводят обновление входной стелы парка. Ее фасад декорируют современным материалом — алюкобондом и пластиковыми панелями, а для освещения используют архитектуру в стиле российского флага.