Судно «Адмирал Владимирский» завершило поход и вернулось в Кронштадт

Океанографическое судно «Адмирал Владимирский», принадлежащее Балтийскому флоту, после пяти месяцев в пути вернулось в порт Кронштадта. Об этом сообщило ОТР .

Моряки преодолели 30 тысяч морских миль и нанесли визиты в порты Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Торжественная церемония встречи прошла на причале Ленинградской военно-морской базы. Во время похода экипаж успешно провел гидрометеорологические исследования и собрал уникальные данные о рельефе морского дна.