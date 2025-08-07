Судмедэксперт Решетун указал на опасность как домашнего, так и заводского алкоголя

Любой алкогольный напиток содержит этиловый спирт — основное вредное вещество в составе алкоголя. Судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России Алексей Решетун рассказал Life.ru о разнице между домашним и заводским алкоголем.

«Отравиться можно очень легко как кустарным алкоголем, так и алкоголем, изготовленным заводским способом», — предупреждает специалист.

При производстве заводского алкоголя напитки проходят дополнительные стадии очистки и фильтрации, чего не происходит с домашним алкоголем. В кустарно изготовленном алкоголе может быть много сивушных масел и других вредных веществ.

Алкоголь влияет на сердечно-сосудистую систему, а в жару организм испытывает стресс, и нагрузка на сердце и сосуды может возрасти, что опасно для здоровья.