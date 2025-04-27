Судебные приставы наказали предпринимателя из Петербурга за нарушение авторских прав

Судебные приставы Петербурга взыскали с коммерсанта 70 тысяч рублей за то, что он нарушил авторские права. Об этом сообщил сайт peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по городу.
Установлено, что предприниматель получил компенсацию за использование своего фото в рекламе товаров на маркетплейсе.
Сотрудники Восточного отдела службы судебных приставов Приморского района вручили должнику исполнительный документ и разъяснили сроки выплаты компенсации пострадавшему лицу добровольно. Если бы долг не был погашен своевременно, судебный пристав мог применить меры принудительного взыскания.
В конечном итоге предприниматель выплатил указанную сумму и убрал свое фото из рекламного объявления.
Бузова объявила об отъезде из России
Скорая столкнулась с иномаркой в Белгороде. Погиб фельдшер
Наличие россиян среди погибших под колесами авто в Канаде уточнят дипломаты
План Трампа по Украине вызвал тревогу в Британии
Россиян предупредили о штрафах за неправильно поставленный забор на даче
Протоиерей призвал не нести на могилы искусственные цветы на Радоницу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте