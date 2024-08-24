Суд в Петербурге отпустил израильтянина Карту, подозреваемого в мошенничестве

Фото: РИА «Новости»

Суд в Санкт-Петербурге освободил гражданина Израиля Джошуа Карту, которого обвиняли в международном мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Там уточнили, что прокурор предоставил суду данные об освобождении Карту из изолятора временного содержания, поскольку основания, на основании которых его задержали, не подтвердились.

Защита согласилась с позицией прокурора, так как инициатор розыска не представил российским властям поручение на экстрадицию задержанного. В итоге суд закрыл дело и освободил Карту.

Сотрудники российского Интерпола задержали израильтянина в аэропорту Пулково 19 августа и отправили в ИВС.

Ранее московский суд на два месяца арестовал блогера Андрея Сидоропуло. Он проходит по делу о крупном мошенничестве.

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