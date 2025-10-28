Суд признал законным постановление о привлечении Администрации Сергиево-Посадского городского округа к правонарушению

Ранее Управлением по итогам рассмотрения обращения Администрации было вынесено решение об отказе во включении сведений об ООО «Белый прайд» в реестр недобросовестных участников аукциона.
На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении Администрации Сергиево-Посадского городского округа к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Администрация не согласилась с постановлением и обратилась в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал Администрации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-152574/24).
Интересно
В соответствии с частью 8 статьи 7.32.4 КоАП нарушение сроков заключения договоров по результатам проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества или в случае, если торги признаны несостоявшимися, либо уклонение организатора торгов, продавца государственного или муниципального имущества, организатора продажи государственного или муниципального имущества от заключения такого договора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте