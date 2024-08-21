Суд прекратил производство по делу о пропаганде нацизма в отношении «Эрарты»

Василеостровский районный суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении петербургского музея современного искусства «Эрарта». Об этом «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело закрыли из-за истечения срока для привлечения к административной ответственности. Срок давности по данному делу составлял 90 календарных дней, уточнили в пресс-службе.

Материалы дела направили в суд в середине июля. Согласно протоколу, 6 мая музей проводил «публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики»: на картине под названием «Фестиваль» обнаружили написанный красным лозунг белорусских националистов.

Эксперты пришли к выводу, что лозунг являлся символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД во время Второй мировой войны, а также 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС. В 2022 году его внесли в перечень нацистской символики и атрибутики в Белоруссии.

Ранее в отношении россиянки возбудили уголовное дело из-за попытки вывезти за границу запрещенной на территории РФ книги «Дневник 1945 года. Последние записи» с фрагментами дневников нациста Пауля Йозефа Геббельса.