Суд поддерживает решение Управления о признании ООО «ГЭХ Закупки» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Регенерация» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ЭТП Газпромбанк (Оператор электронной площадки) открытого маркетингового исследования в электронной форме на поставку технической соли.
ООО «ГЭХ Закупки» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ГЭХ Закупки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-275229/24).
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