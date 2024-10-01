Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ПСП» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр МЧС России» о внесении сведений в отношении ООО «ПСП» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку тента для автомобильной техники.