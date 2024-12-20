Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Проммоториум» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Содержание муниципального имущества Раменского городского округа» о внесении сведений в отношении ООО «Проммоториум» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (муниципальных квартирах) многоквартирных домов.