Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Мега» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ г.о. Пушкинский МО «Пушкинское городское хозяйство» о внесении сведений в отношении ООО «Мега» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку плодородного грунта.