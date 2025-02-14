Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО ЧОП «Легион-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов о внесении сведений в отношении ООО ЧОП «Легион-Групп» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на услуги частной охраны (выставление поста охраны).