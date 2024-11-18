Суд поддержал решение Управления о признании жалобы ООО «Софстрой» о нарушении Закона о контрактной системе

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Софстрой» на действия (бездействие) Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика городского округа Коломна», Муниципального казенного учреждения «Управление централизованных закупок» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» конкурса на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу Общества необоснованной.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Софстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-166184/24).
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