Суд поддержал решение Управления о признании ООО «Сергиево-Посадский МПК» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба хозяйствующего субъекта на действия ООО «Сергиево-Посадский МПК» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по изготовлению и монтажу оборудования очистных сооружений фильтрата для комплекса по переработке коммунальных отходов.
ООО «Сергиево-Посадский МПК» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Сергиево-Посадский МПК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-191674/25).
