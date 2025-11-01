Суд поддержал решение Управления о признании ООО «Сергиево-Посадский МПК» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба хозяйствующего субъекта на действия ООО «Сергиево-Посадский МПК» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по изготовлению и монтажу оборудования очистных сооружений фильтрата для комплекса по переработке коммунальных отходов.