Суд поддержал решение Управления о признании МКУ «Егорьевский центр закупок» нарушившим Закон о контрактной системе﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ЧОП «Полигон-2» на действия (бездействие) МКУ «Егорьевский центр закупок» (Заказчик) при проведении закупок на оказание услуг по физической охране.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «ЧОП «Полигон-2» обоснованной.

Заказчик и ООО «ЧОП «БАСТИОНЪ-2000» не согласились с решением Управления и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МКУ «Егорьевский центр закупок» и ООО «ЧОП «БАСТИОНЪ-2000» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-272707/2023).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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