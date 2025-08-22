Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «ЦРМ.ЛИДС» Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им СМС-сообщений рекламного характера без предварительного согласия.

Управлением было возбуждено дело в отношении Общества по признакам нарушения Закона о рекламе.

Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЦРМ.ЛИДС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-120121/25).

Интересно

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

