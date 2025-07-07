Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Рециклинг Групп» в реестр недобросовестных постав

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального казенного учреждения Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» о внесении сведений в отношении ООО «Рециклинг Групп» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на содержание и обслуживание детских площадок, контейнерных площадок и территорий общего пользования Можайского городского округа Московской области.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал Муниципальному казенному учреждению Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-270231/24)
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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