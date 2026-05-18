Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «ПроДетки» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ МО «Мосавтодор» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ПроДетки» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по предоставлению доступа для размещения и продвижения вакансий на сайте по подбору персонала.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ГБУ МО «Мосавтодор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-213244/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков