Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЖСК» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение, представленное ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «ЖСК» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожного пути.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЖСК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-117483/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.