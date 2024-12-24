Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Тильзит» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Шатурского энергетического техникума о внесении сведений в отношении ООО «Тильзит» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку и установку контрольно-пропускного пункта.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Тильзит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-51365/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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