Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Талант Групп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» г.о. Люберцы МО о внесении сведений в отношении ООО «Талант Групп» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку бланков.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Талант Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-190193/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
«Двойник» Жириновского стал штурмовиком и участвует в боях под Часовым Яром
В Южной Корее допустили, что президент может попытаться специально разозлить КНДР
В Волгоградской области начали проверку после смерти в больнице детей-инвалидов
Силы ПВО утром 4 декабря уничтожили 11 украинских БПЛА над 5 регионами России
Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее
Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Карлсону и попросила набраться терпения
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте