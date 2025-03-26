Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройпрофиконсалт» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Стройпрофиконсалт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение работ по созданию системы мониторинга промышленного оборудования.