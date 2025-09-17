Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройком» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Стройком» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по предоставлению установок холодного фрезерования с экипажем.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стройком» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-148641/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.