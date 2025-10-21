Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Робел» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» о внесении сведений в отношении ООО «Робел» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку и монтаж универсального токарного станка ЧПУ.