Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ПСК Маммонт» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Одинцовского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «ПСК Маммонт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту хоккейной коробки.