Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Научный Подход» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Научный Подход» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению специального программного обеспечения подсистемы «Единая автоматизированная система управления службой скорой медицинской помощи» государственной информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Научный Подход» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-316223/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.