Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЛЮКС» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Щёлково о внесении сведений в отношении ООО «Люкс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Щёлково.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЛЮКС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-6020/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
Зеленский придумал новое условие участия в переговорах с Россией в Стамбуле
Почти 800 поврежденных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года
Суд продлил меру пресечения комику Останину
«За нами дело не станет». В Думе рассказали о допмерах по защите от нападения собак
Автомотопробег к 80-летию Победы прошел в Чехове
Трамп исключил Израиль из сделок на Ближнем Востоке из-за действий Нетаньяху
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте