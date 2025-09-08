Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Ковчег» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Ковчег» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение комплекса работ по получению необходимых разрешений и согласований, выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и поставке оборудования, вводу объекта в эксплуатацию в рамках реализации проекта «Строительство гаража на пять машино-мест».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Ковчег» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-85297/25).
Интересно
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте