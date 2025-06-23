Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Эксперт-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Долгопрудный Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Эксперт-Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на строительство сетей дождевой канализации в районе жилых домов.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Эксперт-Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-60742/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
В России призвали запретить перепрошивать смартфоны
Подмосковные спортсмены выиграли 6 медалей на чемпионате России по прыжкам в воду
В России могут полностью запретить вейпы. Проект скоро внесут в ГД
Физкультурный комплекс в Серебряных Прудах временно закрыли
Подмосковные спортсмены выиграли 7 медалей на Кубке России по легкой атлетике
Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте