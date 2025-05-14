Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО ЧОО «Гром» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Ногинская больница» о внесении сведений в отношении ООО ЧОО «Гром» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по охране объектов, имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Московской области.