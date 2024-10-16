Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «БЭТ» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального медико-биологического агентства» о внесении сведений в отношении ООО «БЭТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «БЭТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-153544/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП — реестр недобросовестных поставщиков.
Волоколамский народный театр представил зрителям новую постановку
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 октября
Глава Щелкова посетил фармацевтическое предприятие и пообщался с сотрудниками
Тела погибших в Непале альпинистов эвакуировали со склона спустя 8 дней
Пятеро осужденных за изнасилования боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении
Концерт Московского ансамбля русской песни пройдет в поселке Биокомбината 2 ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте