Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «БЭТ» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального медико-биологического агентства» о внесении сведений в отношении ООО «БЭТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.