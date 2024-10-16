Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «БЭТ» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 21 Федерального медико-биологического агентства» о внесении сведений в отношении ООО «БЭТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «БЭТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-153544/24).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП — реестр недобросовестных поставщиков.

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