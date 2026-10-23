Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Автостэп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Автостэп» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов отечественного производства и стран СНГ по направлению Запад.