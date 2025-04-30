Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «АС Монтаж» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о. Солнечногорск МО о внесении сведений в отношении ООО «АС Монтаж» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории набережной озера Сенеж на территории квартала Тимоново.